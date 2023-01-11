Погода 12 січня в Україні – синоптикиня попередила про поривчастий вітер

12 січня в Україні морози підуть на спад, хоча у деяких областях ще варто очікувати опади та вітер. Детальніший прогноз читайте далі.

12 січня, у четвер, в Україні буде без опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим.

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Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одещини – дощу. А так – або хмари, або навіть сонечко. Атлантика лагідно наступає – витіснятиме морози за порєбрік. Найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте завтра вдень очікується в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на заході +3+8 градусів", – додала вона.

У Києві 12 січня опадів не очікується. Найближча ніч ще холодна, -6-8 градусів, завтра вдень тепліше, близько 1 морозу.

Прогноз погоди на 12 січня по містах України:

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