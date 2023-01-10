Погода 11 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли закінчаться морози

11 січня в Україні ще триватимуть морози, які через певний час замінить тепла погода. Наразі мінусова температура буде щипати вас за ніс та щоки. Детальніший прогноз читайте далі.

11 січня, у середу, в Україні морози ще є, проте не всією територією країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, морози десь пробують лагідно "занулитися", а в західних областях стовпчики термометрів досягають +5+8 градусів!

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У західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів. У східних областях очікується вдень -4-9 градусів. У північних та центральних областях впродовж дня -1-5 градусів. У південній частині +1+4 градуси, в Криму +4+8 градусів, на Запоріжжі 0,-2 градуси. Вітер південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним. Вночі та вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг – на півночі України. Проте впродовж дня середи в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається", – додала вона.

У Києві найближчої ночі політає сніг, вдень у столиці – без опадів, слизько. Вітер південно-східного напрямку, сильний. А сильний вітер посилює відчуття морозу на кілька градусів. Вдень передбачається -4 градуси, а вночі всі -6-8 градусів).

З п'ятниці, на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря, із теплою погодою та "плюсовою" температурою повітря скрізь.

Прогноз погоди на 11 січня по містах України:

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