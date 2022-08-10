Погода 11 серпня в Україні: синоптик попередила про дощі з грозами

11 серпня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, оскільки опади строкато розкинуться у багатьох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 серпня, у четвер, спека затримається у східних та південних областях, де вдень до +30+34. А от на решті території країни вдень до +21+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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11-го серпня дощі, місцями з грозами пройдуть: вранці переважно у північній частині; вдень у четвер короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, в Криму та місцями на узбережжі Запорізької області; ввечері 11-го серпня дощі пройдуть у центральних областях (окрім Дніпропетровської) та на півночі України (окрім Сумської), на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму, – зазначила вона.

В інших областях упродовж дня істотних опадів не очікується. У Києві 11 серпня температура повітря трохи підійметься до +26, вранці та ввечері можливі дощі з грозами.

Прогноз погоди на 11 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+22

Івано-Франківськ +22+22

Чернівці +22+22

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +24+26

Черкаси +24+26

Кропивницький +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +26+28

Полтава +24+26

Суми +25+26

Харків +30+32

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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