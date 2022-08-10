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Погода 11 серпня в Україні: синоптик попередила про дощі з грозами

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Прогноз погоди на 11 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 11 серпня 2022 в Україні / Ryan Porter on Unsplash

11 серпня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, оскільки опади строкато розкинуться у багатьох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

11 серпня, у четвер, спека затримається у східних та південних областях, де вдень до +30+34. А от на решті території країни вдень до +21+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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11-го серпня дощі, місцями з грозами пройдуть: вранці переважно у північній частині; вдень у четвер короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, в Криму та місцями на узбережжі Запорізької області; ввечері 11-го серпня дощі пройдуть у центральних областях (окрім Дніпропетровської) та на півночі України (окрім Сумської), на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму, зазначила вона.

В інших областях упродовж дня істотних опадів не очікується. У Києві 11 серпня температура повітря трохи підійметься до +26, вранці та ввечері можливі дощі з грозами.

Прогноз погоди на 11 серпня у містах України:

Погода 11 серпня в Україні: синоптик попередила про дощі з грозами - фото 511227
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+22
  • Івано-Франківськ +22+22
  • Чернівці +22+22
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +25+26
  • Харків +30+32
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

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