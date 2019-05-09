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Погода 10 травня: де буде найтепліше

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Погода на 10 травня в Україні - фото 1
Погода на 10 травня в Україні

10 травня продовжить дощити майже у всіх областях, а температура повітря поступово підійматиметься. Детально про погоду на завтра в Україні читайте далі.

10 травня, у п'ятницю, у більшості областей країни затримаються опади у вигляді дощів та злив. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та найвища температура повітря в Україні, до +17+20 градусів. На решті території протягом дня очікується +13+18 градусів, на Заході +10+15 градусів", – відзначила вона.

У Києві 10 травня періодично йтиме дощ, а повітря прогріється до +15+17. Така волога погода ще затримається в країні на кілька днів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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