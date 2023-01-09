Погода 10 січня в Україні – синоптикиня попередила про сильний вітер

10 січня в Україні буде не надто приємна погода з вітром та опадами, а температурні показники стрімко знижуються. Детальніший прогноз читайте далі.

10 січня, у вівторок, в Україні очікується сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, це варто врахувати в одежі, стоянках, кріпленнях, паркуваннях, на дорогах.

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Температурний режим вихідними – без особливих змін. Протягом дня очікується в східних областях -3-8 градусів (вночі ще сильніше поморозить), в західних областях +2+7 градусів, у південній частині +6+10 градусів, на Запоріжжі холодніше, до -3 градусів. На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від 3 морозу до 2 тепла. Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. На решті території України – без істотних опадів. У Києві у вівторок-середу снігу і не просіть – щоб щось серйозне навряд, хіба якась мряка. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі до -5-8 градусів, вдень -1-3 градуси", – додала вона.

Потепління, інша атлантична повітряна маса прийде 13-14 січня в Україну.

Прогноз погоди на 10 січня по містах України:

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