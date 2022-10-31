Погода 1 листопада в Україні: синоптик розповіла, як почнеться новий місяць осені

1 листопада в Україні очікується сонячна та суха погода, а місцями температура сягне навіть +19. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

1 листопада, у вівторок, по всій країні переважатиме тепла осіння погода без опадів, а вітер послабиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, навіть після нічних заморозків температура вдень сягне +9+13. Найсвіжіше буде на сході та на північному сході України – до +6+11, а найтепліше у західних областях – до +14+19.

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У Києві 1-го листопада опади малоймовірні і навіть світитиме сонце. Хоча вже повітря поступово сезонно охолоджується: вночі близько нуля, вдень у вівторок +9+11 градусів. Як я вже згадувала, дощ з'явиться у четвер, 3-го листопада і стане холодніше. Проте загалом поки що серйозного холоду не видно, по сезону. Вночі +2+6 градусів, часами, при проясненнях, до нуля чи незначних "мінусів", а в денні години +7+13 градусів, із коливаннями, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 1 листопада по містах України:

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