Куди піти на побачення в квітні: романтичні заходи в Києві

Весна — час кохання, пора, коли любовні флюїди, здається, літають у повітрі. Саме тому у нашій добірці — найкращі заходи в Києві, що ідеально підійдуть для романтичних побачень у квітні.

Концерт Epolets

Дата: 7 квітня

7 квітня Місце: Atlas

Дві години пристрасної музики від найгарячіших українських рокерів — слухаючи цих одеситів, дівчата тануть, мов сніг навесні. Секрет ідеального побачення з музичним присмаком такий: Epolets затягують вашу кохану у вихор пристрасті, а після концерту вона дарує цю пристрасть вам.

Поетичний вечір Вані Якимова

Дата: 11 квітня

11 квітня Місце: Будинок Художника

Ідеальне побачення весни — проникливі вірші від Вані Якимова та джазові імпровізації від Квартету Руслана Єгорова. Певно, немає такої людини, яку не налаштує на романтичний лад таке чуттєве поєднання.

Концерт KADNAY

Дата: 12 квітня

12 квітня Місце: Caribbean Club Concert Hall

На концертах цих стильних хлопців вдосталь усього: і драйвових танців, і тендітної романтики. Тому працюємо за схемою: під "TILO" й "Beat of the Universe" відриваємося на повну, а під "Колискову" та "Притулись до мене" цілуємося та обіймаємося.

Концерт Apparat

Дата: 12 квітня

12 квітня Місце: Кіностудія

Ідеальний івент для побачення закоханих в електронну музику. Apparat знається на меланхолійному й ніжному звуці, що обгортає тебе, немов пухнастою ковдрою. Разом занурюватися в електронні світи Саші Рінга — здається, більш ідеальне романтичне побачення годі й уявити.

Сольний stand up Наталі Гаріпової

Дата : 19 квітня

: 19 квітня Місце: Atlas

Пам'ятаєте істину: сміх зближує? Рухатися до зближення радимо на стендапі найвідомішої української жінки-коміка Наталі Гаріпової. Смілива, іронічна та максимально відверта, дівчина не тільки розповідає про історії з власного життя, а й препарує сучасне суспільство та уперто шукає істину. Посміятися над болючим та зробити висновки — вам точно буде про що говорити після концерту.

Вистава "Джульєтта і Ромео"

Дата: 25 квітня

25 квітня Місце: Театр російської драми ім. Лесі Українки

Безпрограшний варіант — найвідоміша історія кохання, що й досі не втратила своєї актуальності. Головна фішка вистави у постановці театру ім. Лесі Українки – унікальні "стоп-кадри", завдяки яким глядачі ще глибше занурюються у дійство, що відбувається на сцені.

Вихід у прокат стрічки "Месники: Завершення"

Дата: 25 квітня

Довгоочікувана доленосна битва Месників із Таносом, що перетворив половину населення землі на попіл, — з 25 квітня рушайте до будь-якого столичного кінотеатру та подивіться її разом. Скажете, що кіно — занадто банально? Але ж це "Месники"!

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