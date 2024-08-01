Зворушливе відео: Євген Кот опублікував неймовірний ролик з новонародженою донькою

Вже декілька тижнів подружжя Євген Кот і Тетяна Татарінцева у новому статусі. Тепер вони батьки неймовірної донечки.

Подружжя продовжує зворушувати ніжним контентом за участю їхньої новонародженої дитини. Нещодавно вони опублікували атмосферний ролик.

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Гімнастка знялась в бежевому топі та білій сорочці, тоді як хореограф – у вбранні схожого кольору. На кадрах Наталія ніжно обійняла доньку, притримує її голову та радісно усміхається в камеру. Водночас Євген зворушливо поцілував ніжки дівчинки.

Вона ніколи не пам'ятатиме про ці моменти, але ми їх не забудемо, – написала пара.

Днями гімнастка розповіла про труднощі, які виникли під час пологів. Тренерці довелося робити кесарів розтин через клінічно вузький таз. Втім, Наталія довірилася лікарю і рада, що її донька Леля народилася здоровою.

Реакція мережі:

"Можна передивлятись нескінченно";

"До чого ж миле сімейне відео з вашою маленькою квіточкою – донечкою! Будьте щасливі, живіть в любові й радості!";

"Дуже приємно на вас дивитися таких щасливих і сповнених кохання один до одного і до донечки";

"Ну це ж якась неймовірна чарівність".

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