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PocketBook оновила лінійку читалок з екранами E-Ink
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Широко відома в колах книголюбів компанія PocketBook випустила три нові пристрої для читання електронних книг.
Моделі PocketBook 616, PocketBook 627 і PocketBook 632 уособлюють три ступені просунутості – від базового варіанту PocketBook 616 до "просунутого" PocketBook 632. Загальні риси у них теж є – всі три читалки – класичні за розміром і співвідношенням сторін 4: 3. 6-дюймові екрани останнього покоління E Ink Carta вписані в надзвичайно компактний корпус габаритами 161,3 х 108 х 8 мм.
І ще: Електронна книжка: велика бібліотека у тебе в кишені
PocketBook 616
Молодший з рідерів PocketBook 616 дасть любителю читання все необхідне для комфорту. Екран E Ink Carta з роздільною здатністю 758 х 1024 пікселів оснащений світлодіодним підсвічуванням, а це означає, що сутінки не стануть приводом відірватися від цікавої книги. Акумулятора на 1300 мАг повинно вистачити на 8000 сторінок. Вбудованої пам'яті 8 ГБ – цього достатньо для вміщення чималої бібліотеки, але якщо потрібно взяти з собою ще більше – є слот microSD (до 32 ГБ).
Екран не сенсорний, управління кнопкове. Читалку можна згодувати 17-ма книжковими та 4-ма графічними форматами без потреби конвертації. Попередньо встановлені словники.
PocketBook 627
Рідер PocketBook 627 має екран з такою ж роздільною здатністю, але може похизуватися тим, що він є сенсорним. Це не скасовує можливості кнопкового управління – апаратні кнопки є і тут. Передбачене світлодіодне підсвічування. Зріс і акумулятор – 1500 мАг.
У порівнянні з пристроєм того ж класу колишнього покоління (це був рідер PocketBook 626 Plus) удвічі збільшився обсяг оперативної пам'яті. Тепер він становить 512 МБ, по ідеї, це повинно зробити рідер спритнішим. Відрізняють PocketBook 627 від предка і габарити – він став помітно компактнішим і легшим. PocketBook 627 підтримує WiFi, завдяки чому йому доступний хмарний сервіс PocketBook Cloud.
PocketBook 632
PocketBook 632 поліпшений усіма можливим способами. Пристрій оснащений мультисенсорним екраном E Ink Carta з роздільною здатністю 1072 х 1448 – це 300 пікселів на дюйм. Технологія підсвічування SMARTlight забезпечує м'яке світло, що налаштовується як по яскравості, так і по і колірній температурі. Є можливість зручного налаштування вручну, а за тих, кому не хочеться цим займатися, це зробить автоматичний режим SMARTlight. Він встановлений за замовчуванням, і працює в залежності від часу доби, з урахуванням біоритмів людини. Підтримується автоповорот сторінки.
Інша найцінніша особливість PocketBook 632 – захист від води. Завдяки технології HZO Protection рідер можна без побоювання використовувати під дощем, приймаючи ванну або на пляжі. PocketBook 632 має рівень захисту IPX7, що означає, що його можна навіть впустити в воду, якщо вона прісна.
Флагманській читалці – флагманські фішки, так що тут і обсяг вбудованої пам'яті збільшений до 16 ГБ. Можна обійтися без флешки, і так все влізе. А що не влізе можна завантажити навіть без під'єднання до ПК, завдяки вбудованому Wi-Fi та функцій Dropbox PocketBook і Send-to-PocketBook.
Офіційний прес-реліз обіцяє PocketBook 632 аж два місяці роботи без підзарядки. Звучить це як світовий рекорд автономності серед усіх рідерів будь-яких виробників.
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