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Площа льоду в Антарктиці досягла рекордно низького показника

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Чи стане тенденція зниження крижаного покриву в Антарктиці постійною - фото 1
Чи стане тенденція зниження крижаного покриву в Антарктиці постійною / Peregrine Adventures

У 2019 році площа крижаного покриву Антарктики знизилася до рекордно низьких показників за всю 40-річну історію супутникових спостережень.

До початку січня лід покриває близько 5,47 мільйона квадратних кілометрів південної полярної області земної кулі.

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Реальні показники виявилися на 1,8 мільйона квадратних кілометрів меншими за середній показник за 1981-2010 роки. У грудні регіон втрачав по 253 тисячі квадратних кілометрів крижаного покриву на день. Поки вчені не поспішають говорити про те, що танення льодів в Антарктиці в повній мірі обумовлено глобальною зміною клімату. Крім того, наразі неясно, наскільки постійною виявиться тенденція зниження крижаного покриву в Антарктиці. Ще в 2014 році вчені відзначали збільшення площі крижаного покриву в регіоні.

Нещодавно вчені NASA в рамках операції IceBridge сфотографували біля берегів Антарктиди крижану брилу правильної прямокутної форми. Цей айсберг відколовся від шельфу Ларсена С на Антарктичному півострові.

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Джерело: nsidc
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