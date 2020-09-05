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Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою

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осіння музика - фото 1
осіння музика

Настала осінь і ми підготували для вас повноцінний музичний плейлист від наших українських виконавців, які співають про цю пору року. Слухайте найкращі осінні композиції на Радіо МАКСИМУМ!

Є багато англомовних пісень про осінь, є відомі композиції російською, які асоціюються з осінню, але не забуваймо про українську осінню музику, яка заслуговує на вашу увагу. Ми зібрали для вас 20 пісень різних жанрів, але ці виконавці точно знають, що таке осінь. Не соромтеся – підспівуйте!

І ще: Цитати про осінь: гарні вислови та афоризми про осінню пору українською

Віктор Винник і МЕРІ – Осінь

Оксана Муха – Осіннє кохання

Kozak System – У осені очі твої

Один в каное – Осінь

Мотор'Ролла – Осінь жовто-сіра

ТНМК – Восени

Океан Ельзи – Осінь

Гич Оркестр – Тінь...день...сум...

Наталя Могилевська – В Києві осінь

Воплі Відоплясова – Зоряна осінь

Іво Бобул – А вже осінь прийшла у мій сад

Тінь Сонця – Осінь. Ти моя весна

Сергій Бабкін – Ще осінь зовсім молода

КОМУ ВНИЗ – Осінь хмарами

Merva (Ейфорія) – Леді Осінь

Alyosha – Осінь

panivalkova – Осінь довга

Марія Чайковська – Осінь

Ірина Білик – Вже осінь

Катерина Бужинська – Закохана в осінь

До теми: 5 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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