Гурт "Цвіт Кульбаби" дасть концерт у Львові, весь прибуток – на ЗСУ

Музичний гурт "Цвіт Кульбаби" дасть благодійний концерт у районі Сихів, що у Львові. Музиканти вирішили, що весь прибуток від концерту перекажуть на потреби Збройних Сил України.

4 червня о 17:00 у Центрі Довженка на Сихові відбудеться благодійний концерт на підтримку ЗСУ від гурту "Цвіт Кульбаби". У спеціальну програму увійдуть найкращі та нові пісні, а також вперше наживо прозвучить композиція "Йду на війну"! Про це повідомили організатори заходу VINIL Concert agency.

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Цвіт Кульбаби – український музичний гурт, який відомий своєю шаленою любов'ю до етно та фолку. Постійний учасник різних музичних фестивалів у багатьох містах України, Європи, та Північної Америки (Канада). Стиль музики – український етно-фолк-рок, де відчувається шалена енергія, яка наповнює і надихає усіх. Це музика, яку не можливо не любити. Одним словом драйв.

Слухати пісню Цвіт Кульбаби – Йду на війну:

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