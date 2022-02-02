Пишногруда італійська телеведуча розбурхала мережу знімком у крихітному бікіні

Зірка телеекранів з Італії Мікела Персіко спокусила свою мільйонну армію підписників гарячим пляжним знімком. Шанувальники красуні залишилися у захваті.

Так, кохана футболіста Даніеле Ругані, модель та телеведуча Мікела Персіко опублікувала в Instagram архівний спекотний кадр. Зроблене фото ще у 2019 році.

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Перед камерою зірка позувала тоді на березі моря у відвертому червоному купальнику. Красуня похизувалася бездоганними формами, які вигідно підкреслило крихітне бікіні.

Додамо, що Мікела стежить за фігурою та активно займається спортом, а також любить готувати. З Ругані Персіко почала зустрічатися у 2016 році, а у вересні 2020 року Мікела народила футболісту сина.

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