Піноккіо: перший тизер фільму за відомою казкою

У мережі показали перше промо до повнометражного фільму Піноккіо (PINOCCHIO) за сюжетом всім відомої казки. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Не лише Disney тішить фанатів казок видовищними фільмами, адже незабаром на екранах вийде екранізація історії Піноккіо (PINOCCHIO) від італійського режисера Маттео Гарроне (Догмен, Казка казок). Прем'єра стрічки у світі запланована вже на 25 грудня.

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Сюжет повторюватиме відому казку про дерев'яного хлопчика Піноккіо, який ожив та мріє стати справжньою людиною. Саме з його пригодами глядачів познайомить новий фільм.

У головних ролях: Роберто Беніньї (Життя прекрасне), Марчелло Фонте (Догмен), Марін Вакт (Подвійний коханець) та інші.

Піноккіо, дивитись трейлер фільму онлайн:

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