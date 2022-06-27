Pink Floyd планують продати права на свої пісні за 500 мільйонів доларів

Британський рок-гурт Pink Floyd планує продати права на свої пісні за рекордну суму в 500 мільйонів доларів. Така угода може стати однією з найбільших в історії музики. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Гурт Pink Floyd продасть не лише авторські права на пісні та їх записи. Також покупець отримає можливість створювати нові музичні продукти на основі творчого доробку гурту. Про це повідомляє авторитетне видання Bloomberg.

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Наразі британський гурт має на прикметі кілька потенційних покупців: Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment, BMG та інформацію про ще одного претендента не розголошують.

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