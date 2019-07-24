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Електричний Volkswagen встановить рекорд "Дороги 99 поворотів"
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Спортпрототип ID.R підніметься по серпантину на вершину гори Тяньмень в Китаї. Таким чином автомобіль має встановити рекорд "Дороги 99 поворотів".
Електричний спортпрототип Volkswagen ID.R готується до встановлення нового рекорду. У вересні 2019 року батарейна дводверка відправиться в Китай, де спробує максимально швидко проїхати по гірському серпантину, також відомому як "Дорога 99 поворотів".
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Йдеться про звивисту дорогу, що веде на вершину гори Тяньмень. Серпантин має протяжність 11,3 кілометра і складається з 99 поворотів. Старт розташований на висоті 200 метрів над рівнем моря, а фініш – на 1300 метрах поруч з аркою "Небесні врата". У 2018 році Range Rover Sport SVR проїхав цей маршрут за 9 хвилин 51 секунди, поліпшивши час Ferrari 458 Italia на 40 секунд.
За останній рік Volkswagen ID.R встановив три рекорди на абсолютно різних за своїми параметрами трасах. Влітку 2018 року він став найшвидшим автомобілем в історії "Пайкс-Піку": французький гонщик Ромен Дюма на цілих 16 секунд покращив рекорд Себастьєн Льоба і Peugeot 208 T16. У червні 2019 ID.R отримав звання найшвидшого електрокара Нюрбургрингу, а через місяць побив 20-річний рекорд зі швидкісного підйому на пагорб Фестивалю швидкості в Гудвуді.
У Volkswagen ID. R два блоки батарей, що живлять встановлені спереду і ззаду електромотори. Сумарна потужність силової установки – 680 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Динаміка розгону до "сотні" – 2,25 секунди.
Не виключено, що для заїзду по "Дорозі 99 поворотів" електрокар допрацюють: поміняють налаштування системи управління електроживленням і переглянуть аеродинаміку.
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