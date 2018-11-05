Підтягування – це весело: ангел Victoria's Secret показала свої тренування

Відома модель Сара Сампайо поділилась своїм спортивним досягненням перед показом Victoria's Secret.

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо вражає своєю красою не лише з модних зйомок та подіумів, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 6,8 млн осіб. Однак чудова фізична форма потребує постійної роботи над собою. Що й можна побачити на недавніх відео зі спортзалу, на яких дівчина показує результати своїх тренувань.

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"Підтягування – це весело! Одного разу ти можеш зробити 3, а іншого – навіть не здатен втримати себе. Я досягла своєї мети! Я можу підтягнутись без будь-якого стрибка від підлоги (я знімала це втомленою, але досі пишаюсь, що зробила це) і на другому відео ви можете побачити 3 підтягування з незначним стрибком. Цей виклик був цікавим і важким, я почуваюсь сильною та горджуся тим, що змогла це зробити. Тепер моя мета полягає у тому, щоб просто продовжувати робити все більше і більше!", –поділилась Сара під відео.

Гортайте серію:

І не дарма дівчина важко працює над своїм тілом:

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