Ангел Victoria's Secret показала гаряче селфі

Відома бельгійська модель Стелла Максвелл поділилася спекотною фотографією, яку вона зробила у дзеркалі гримерки.

Стелла Максвелл, яка вже три роки є ангелом Victoria’s Secret, часто тішить шанувальників сміливими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

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На новому знімку модель скинула з плечей білий халат і продемонструвала яскравий жовтий мереживний купальник. Це міні-бікіні, як можна помітити, ідеально сидить на стрункій фігурі дівчини. При цьому вона розпустила волосся, а на її обличчі майже немає макіяжу. У підписі до фото модель розповіла, що активно готується до шоу Victoria’s Secret, яке відбудеться за 5 днів.

Зазначимо, що Стелла Максвелл – затребувана топ-модель, яка підкорила своєю красою іменитих дизайнерів. Зріст дівчини становить 175 см, вага – 53 кг, параметри фігури – 81-58-84 см.

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