Підліток "зламав" сервери Apple: коментар компанії

Багато корпорацій стикаються з нападами хакерів – і Apple не стала винятком.

Стало відомо, що австралійський учень середньої школи неодноразово зламував сервери "яблучної" компанії і навіть встиг завантажити 90 ГБ їх вмісту. Слідство у гучній справі ще триває, але Apple вже прокоментувала ситуацію.

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Поліція Австралії затримала 16-річного підлітка, причетного до неодноразового злому внутрішніх серверів Apple. Вийти на хакера допомогли співробітники ФБР, які отримали запит від фахівців компанії, які і виявили витік даних.

Підліток завантажив лише внутрішні дані Apple

Підліток, який, як стверджує джерело, добре відомий у хакерській спільноті, використовував VPN і інші інструменти, щоб уникнути виявлення. Обчислити його допомогли серійні номери "макбуків", які він використовував для несанкціонованого доступу до серверів. Обидва лептопи, смартфон і жорсткий диск ПК вже були вилучені. Цікаво, що завантажені матеріали зберігалися в теці з "кричущою" назвою hacky hack hack ("зламаний злом").

Хакер вже визнав себе винним і чекає винесення вироку в наступному місяці. Його адвокат в інтерв'ю журналістам заявив, що той зробив злом, тому що був фанатом компанії і сподівався там працювати.

Apple вже прокоментувала ситуацію для преси. Компанія запевнила своїх клієнтів, що ніякі особисті дані користувачів в мережу не витекли – викачані хакером файли містили тільки конфіденційні документи для внутрішнього користування.

"Відділ інформаційної безпеки компанії виявив несанкціонований доступ і повідомив про нього правоохоронним органам. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що під час цього інциденту їх особисті дані не скомпрометовані" – заявив представник компанії.

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