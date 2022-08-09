Піца для дітей: простий рецепт для домашнього приготування

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну піцу, яка смакуватиме найменшим. Спробуйте і ви такий варіант популярної італійської страви!

Піца – це не просто страва, а ще й чудове дозвілля. Цей рецепт дуже простий, тож ідеально підійде для домашнього приготування. Спробуйте зробити смачну піцу разом зі своїми дітьми.

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Цим рецептом зі мною поділилася одна молода мама, тому що ця піца дуже подобається її малюкові. Ні, це не італійська класика. Але тут є все, що сподобається дітям: гарне тісто, ароматний соус і багато тягучого сиру", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 300 г

Кефір – 200 мл

Соняшникова олія – 4 ст. л.

Цукор – 1/2 ч. л.

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Інгредієнти для соусу:

Томатний сік – 100 мл

Вершкове масло – 50 г

Вода – 3 ст. л.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Базилік – на смак

Орегано – на смак

Інгредієнти для начинки:

Болгарський перець – 1/2 шт

Томат – 2 шт

Цибуля – 1/2 шт

Сир Моцарела – 200 г

Базилік – 2 гілочки

Рецепт піци для дітей:

Розігрійте духовку до 250 градусів. Інгредієнти для тіста замісіть, щоб вийшло однорідне тісто і дайте йому постояти 20 хвилин. Зробіть соус: на пательню влийте томатний сік, додайте вершкове масло, спеції, дайте закипіти, після чого додайте воду та уваріть близько 5 хвилин до необхідної консистенції. Викладіть тісто на присипаний борошном стіл. Розкачайте і сформуйте руками плаский корж. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. На піцу викладіть соус і потім начинку, нарізану на шматочки довільної форми. Випікайте 10 хвилин до готовності тіста.

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