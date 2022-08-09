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Піца для дітей: простий рецепт для домашнього приготування

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Піца для дітей: простий рецепт для домашнього приготування - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну піцу, яка смакуватиме найменшим. Спробуйте і ви такий варіант популярної італійської страви!

Піца – це не просто страва, а ще й чудове дозвілля. Цей рецепт дуже простий, тож ідеально підійде для домашнього приготування. Спробуйте зробити смачну піцу разом зі своїми дітьми.

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Цим рецептом зі мною поділилася одна молода мама, тому що ця піца дуже подобається її малюкові. Ні, це не італійська класика. Але тут є все, що сподобається дітям: гарне тісто, ароматний соус і багато тягучого сиру", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 300 г
  • Кефір – 200 мл
  • Соняшникова олія – 4 ст. л.
  • Цукор – 1/2 ч. л.
  • Розпушувач – 1/2 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.

Інгредієнти для соусу:

  • Томатний сік – 100 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Вода – 3 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Базилік – на смак
  • Орегано – на смак

Інгредієнти для начинки:

  • Болгарський перець – 1/2 шт
  • Томат – 2 шт
  • Цибуля – 1/2 шт
  • Сир Моцарела – 200 г
  • Базилік – 2 гілочки
Піца для дітей: простий рецепт для домашнього приготування - фото 511027

Рецепт піци для дітей:

  1. Розігрійте духовку до 250 градусів. Інгредієнти для тіста замісіть, щоб вийшло однорідне тісто і дайте йому постояти 20 хвилин.
  2. Зробіть соус: на пательню влийте томатний сік, додайте вершкове масло, спеції, дайте закипіти, після чого додайте воду та уваріть близько 5 хвилин до необхідної консистенції.
  3. Викладіть тісто на присипаний борошном стіл. Розкачайте і сформуйте руками плаский корж.
  4. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом.
  5. На піцу викладіть соус і потім начинку, нарізану на шматочки довільної форми.
  6. Випікайте 10 хвилин до готовності тіста.

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