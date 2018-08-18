На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перший у світі кінопостер виставили на продаж
-
- 22
На першому в світі постері зображений перший публічний показ фільму Братів Люм'єр у кінці 19 століття в Парижі.
Всього аукціон Sotheby's виставить в Лондоні на продаж близько 164 рідкісних кіноплакатів, включаючи й найперший з рекламою кінематографу Братів Люм'єр, який змінив світ. На ньому намальована юрба біля входу в зал на сеанс 28 грудня 1895 року. Ця дата стала доленосною в історії кінематографа і послужила початком для знакової культурної події 20 століття.
І ще: Оскар 2019: які фільми позмагаються за право представляти Україну
Тоді глядачів прийшло менше ніж 30 осіб, хоча зал був розрахований на 100. З запрошеної преси також ніхто не прийшов. 20-хвилинний сеанс відбувся в салоні Indien, в підвалі Гранд-кафе на бульварі Капуцинів. На одній стіні висів білий екран, на якому показували короткометражки Люм'єр з сюжетами про вихід працівників з фабрики, про немовля, яке виловлює рибку з акваріума і про чоловіка, що стрибає на покривало, яке тримають його чотири товариші. Ну і класика – про садівника і жарт хлопчика з поливальним шлангом.
Попри змішані почуття і дивну першу реакцію після перегляду, вже в перші дні січня понад 2000 осіб заплатили по франку, щоб подивитися на рухомі картинки.
Авторство легендарного плаката належить художнику Анрі Бріспоту. Онлайн-аукціон розпочнеться вже 28 серпня, а стартова ціна постера – 40-60 тисяч фунтів.
Читайте також: Forbes назвав найдорожчу акторку планети
-
15:51Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
10:45Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі