Перший у світі кінопостер виставили на продаж

На першому в світі постері зображений перший публічний показ фільму Братів Люм'єр у кінці 19 століття в Парижі.

Всього аукціон Sotheby's виставить в Лондоні на продаж близько 164 рідкісних кіноплакатів, включаючи й найперший з рекламою кінематографу Братів Люм'єр, який змінив світ. На ньому намальована юрба біля входу в зал на сеанс 28 грудня 1895 року. Ця дата стала доленосною в історії кінематографа і послужила початком для знакової культурної події 20 століття.

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Тоді глядачів прийшло менше ніж 30 осіб, хоча зал був розрахований на 100. З запрошеної преси також ніхто не прийшов. 20-хвилинний сеанс відбувся в салоні Indien, в підвалі Гранд-кафе на бульварі Капуцинів. На одній стіні висів білий екран, на якому показували короткометражки Люм'єр з сюжетами про вихід працівників з фабрики, про немовля, яке виловлює рибку з акваріума і про чоловіка, що стрибає на покривало, яке тримають його чотири товариші. Ну і класика – про садівника і жарт хлопчика з поливальним шлангом.

Так виглядає перший кінопостер у світі / sothebys

Попри змішані почуття і дивну першу реакцію після перегляду, вже в перші дні січня понад 2000 осіб заплатили по франку, щоб подивитися на рухомі картинки.

Авторство легендарного плаката належить художнику Анрі Бріспоту. Онлайн-аукціон розпочнеться вже 28 серпня, а стартова ціна постера – 40-60 тисяч фунтів.

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