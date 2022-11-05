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Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
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5 – 6 листопада виникне дуже сприятлива атмосфера для кількох знаків Зодіаку. Руки планет допомагатимуть покращити ситуацію на особистому, на професійному та на фінансовому рівні саме. Кому найбільше поталанить у перші вихідні листопада – дізнавайтесь далі.
Перший тиждень листопада майже завершився, тож деяким людям варто бути готовими до вихідних, які обов'язково будуть активними. Ретроградний Марс у Близнюках з 30 жовтня, а Юпітер ретроградний у знаку Риб ще до 23 листопада. Астрологи розповіли, що це позитивно вплине на життя п'ятірки знаків Зодіаку.
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Овен
Ретроградний Марс додаватиме їм енергії, придушуючи негативний вплив інших планет. Овни повинні бути готовими приймати пропозиції, які надійдуть найближчими днями. Можливо, зараз найкращий період для підвищення та демонстрації своїх умінь. Якщо ж на роботі ви почуваєтесь не надто добре, то прийде розуміння, що настав час рухатись вперед та випробовувати щось нове. Самотні Овни мають всі шанси на чудове побачення.
Близнюки
Нарешті їм випаде можливість відновити свої фізичні та ментальні сили після активного тижня. Дуже важливо справді відпочити на цих вихідних, щоб насичені будні не застали їх зненацька. Можлива приваблива пропозиція та додатковий дохід. А от ретроградний Марс дозволить розпалити почуття та відновити пристрасть.
Рак
Якщо на початку місяця Раки почувались не так добре, як хотілося б, то вихідні нарешті повернуть їм енергію. Зірки складуть так, щоб освітити їх особисте життя. А Юпітер перетне знак Риби, тож буде дуже вдалий період для самоаналізу, який дозволить врятувати кар'єру. Якщо на роботі буде заманлива пропозиція, то двічі подумайте перед тим, як відмовлятись, оскільки вона може кардинально змінити ваше життя.
Козеріг
Удача нарешті підморгне Козерогам, тож усмішка не сходитиме з обличчя, а хороший настрій буде заразливим для всіх навколо. Минулий період був доволі важким для представників цього знаку, але Юпітер перейшов з Овна у Риби, тож ваша наполеглива праця врешті виправдає себе. Можлива зміна роботи, підвищення, підняття зарплати – у будь-якому випадку будуть хороші новини. Але не варто приймати поспішних рішень, не оцінивши всі "за" та "проти".
Риби
Юпітер, який вважається планетою успіху, нарешті попіклується про людей, народжених під знаком Риби. Він супроводжуватиме їх найближчими днями, що неабияк змінить чимало аспектів життя. Фінансова ситуація покращиться і нарешті буде мало перешкод, щоб йти за своїми амбіціями. Тому не зупиняйтесь на шляху до цілей, щоб незабаром отримати плоди своєї праці.
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