Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ

Медики рекомендують читати лише перевірені новини та слухати улюблені хіти, тож не нехтуйте цією порадою! Завантажуйте додаток Радіо МАКСИМУМ та отримуйте заряд позитиву навіть під час карантину.

Ми готуємо для вас максимально оперативну та, головне, перевірену інформацію. Якщо ж ви вже перенаситились новинами про коронавірус, то у додатку Радіо МАКСИМУМ ви також знайдете різноманітні приколи, курйози та лайфхаки, які обов'язково піднімуть вам настрій.

Куди ж без фільмів та музики! Ви першими дізнаватиметесь про кіноновинки, що точно допоможе вам визначитись, яку стрічку варто подивитись. А от слухати справжні хіти ще простіше: заходьте в додаток, натискайте на кнопку "play" та насолоджуйтесь найкращою музикою.

Щоб отримати заряд позитиву, завантажуйте безкоштовний додаток Радіо МАКСИМУМ на App Store або ж Google Play.

Нагадуємо, що ви можете одночасно слухати улюблену музику та стежити за цікавими та актуальними новинами, тому долучайтесь, ми чекаємо вас!