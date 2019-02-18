Переможець Танців з зірками прийшов на Голос країни: відеофакт

На шоу "Голос країни" відбуваються сліпі прослуховування. Позмагатися за перемогу прийшов Сергій Костецький – хореограф та переможець другого сезону проекту "Танці з зірками". Дивіться, чи вдалося йому розвернути суддів!

На шоу "Голос" Сергій прийшов, аби заявити про себе як про співака. За словами хлопця, вокал – це віддушина для нього, так він виражає свої емоції через душу. Для сліпого прослуховування Сергій Костецький обрав пісню "A Little Less Conversation". З хітом Елвіса Преслі хлопець запалив глядачів і Дана Балана. Член журі натиснув на кнопку та розвернув крісло до конкурсанта. Тіна Кароль впізнала Сергія та похвалила його за сміливість прийти на кастинг. Монатік зауважив, що хореографічний досвід тільки допоможе у співочій кар'єрі.

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Сергій Костецький на шоу "Голос"

Лілія Подкопаєва підтримала Сергія у відеозверненні і побажала йому олімпійської витримки та перемоги. Також хлопця прийшли підтримати друзі, серед яких були також хореографи і учасники шоу "Танці з зірками" – Ігор Кузьменко (партнер Наталії Могилевської) та Максим Леонов (партнер Маші Єфросиніної).

У 2011 році Сергій Костецький брав участь у телепроекті "Танці з зірками". Його партнеркою була гімнастка Лілія Подкопаєва. Пара посіла перше місце у танцювальному шоу.

Сергій Костецький та Лілія Подкопаєва на шоу "Танці з зірками"

Сергій Костецький переміг на проекті "Танцюю для тебе", де його партнеркою була чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені. У 2008 році хореограф був призером Танцювального Євробачення в Глазго. Також Сергій Костецький працював у проектах "Майданс", "Танцюю для тебе", "Топ-модель по-українськи", "Пацанки Нове Життя", "Зірка+Зірка" на посаді хореографа-постановника.

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Зараз Сергій Костецький проживає у Києві та має дві танцювальні школи. У свої 32 роки він володіє понад 150 танцювальними стилями, є призером та чемпіоном багатьох європейських та світових танцювальних конкурсів.