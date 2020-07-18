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Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
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На телеканалі СТБ завершився 2 сезон проєкту МастерШеф Професіонали. У фінальному випуску зійшлися Едуард Канарян, Олександр Цвігун і Євген Грибеник, однак виграв у шоу саме Євген Грибеник. Дізнайтеся біографію переможця!
Під час суперфіналу учасники приготували три найкращі страви свого життя: закуску, основну страву і десерт. Судді чекали на цікаві небанальні страви, в яких би відображалися всі знання і вміння, набуті на проєкті.
Це цікаво: МастерШеф Професіонали 2 сезон 21 випуск: дивитись онлайн, хто переміг у Суперфіналі
За результатами суперфіналу, найкращим кухарем 2 сезону проєкту став Євген Грибеник. Талановитий чоловік отримав мільйон гривень, втіливши у життя одну зі своїх цілей на цей рік.
Біографія Євген Грибеник
- Місце проживання: Київ
- Вік: 35 років
- Місце роботи: шеф у ресторані "Фабіус"
Євген з 15 років на кухні. Він починав ще з радянських котлет, кухарського училища і роботи в Кіото. Після школи Ferrandi та Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами. Довгий час Євген працював бренд-шефом у мережі ресторанів "Козирна Карта" і шефом-дієтологом у клініці "Ісіда".
Викладає в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України. Більш того, саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа.
Євген – сильний, професійний, спокійний та ерудований. Він з самого початку зарекомендував себе, як серйозний шеф та суперник. І став ереможцем другого сезону МастерШеф Професіонали!
Так, переможець отримав 1 000 000 гривень у МастерШеф Професіонали.
"Половину грошей я вже витратив, а іншу половину витрачу на навчання. У мене вже є чіткі плани, де саме я хочу вчитися, і ресторани для стажування я собі вибрав. Від деяких ресторанів вже є позитивні відповіді про стажування, але подивимося, як пандемія коронавірусу вплине на переміщення людей між країнами" – розповідає переможець про свої плани на виграш.
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