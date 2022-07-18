Переможці музичної премії YUNA-2022: повний перелік

Цьогоріч нагородження музичної премії YUNA-2022 відбувалося онлайн. Ведучим був Володимир Остапчук, а імена переможців оголошував генпродюсер Павло Шилько. Читайте далі та дізнайтеся, хто цьогоріч отримав статуетку YUNA!

17 липня оголосили імена переможців музичної премії YUNA-2022 під час онлайн-церемонії. Журі оцінювало роботи українських артистів, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

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Усі статуетки продадуть на благодійних аукціонах, а кошти перекажуть на закупівлю медичних апаратів для захисників.

Переможці YUNA-2022

"Найкращий виконавець" – Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця" – NK

"Найкраща пісня" – Wellboy – "Гуси"

"Найкращий альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"

"Найкращий попгурт" – KALUSH та KAZKA

"Найкращий рок-гурт" – The HARDKISS

"Відкриття року" – Wellboy

"Найкраща пісня іншою мовою" – TVORCHI – Falling

"Найкращий відеокліп" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)

"Найкращий дует/колаборація" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"

"Найкраще концертне шоу" – MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD

"Найкращий електронний хіт" – Go_A – SHUM

"Найкращий хіп-хоп хіт" – KALUSH – "Зорі"

"Найкращий естрадний хіт" – Ірина Білик – "Не стримуй погляд"

"Інший формат" – DAKOOKA

"Найкраща пісня до фільму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")

"Найкращий менеджмент артиста" – Ірина Монатік (Monatik Corporation)

Спецномінація "Музична харизматична пара" – Юлія Саніна і Валерія Бебко (The HARDKISS)

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