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Переможці музичної премії YUNA-2022: повний перелік

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Переможці музичної премії YUNA-2022: повний перелік - фото 1

Цьогоріч нагородження музичної премії YUNA-2022 відбувалося онлайн. Ведучим був Володимир Остапчук, а імена переможців оголошував генпродюсер Павло Шилько. Читайте далі та дізнайтеся, хто цьогоріч отримав статуетку YUNA!

17 липня оголосили імена переможців музичної премії YUNA-2022 під час онлайн-церемонії. Журі оцінювало роботи українських артистів, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

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Усі статуетки продадуть на благодійних аукціонах, а кошти перекажуть на закупівлю медичних апаратів для захисників.

Переможці музичної премії YUNA-2022: повний перелік - фото 509680

Переможці YUNA-2022

  • "Найкращий виконавець" – Артем Пивоваров
  • "Найкраща виконавиця" – NK
  • "Найкраща пісня" – Wellboy – "Гуси"
  • "Найкращий альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"
  • "Найкращий попгурт" – KALUSH та KAZKA
  • "Найкращий рок-гурт" – The HARDKISS
  • "Відкриття року" – Wellboy
  • "Найкраща пісня іншою мовою" – TVORCHI – Falling
  • "Найкращий відеокліп" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)
  • "Найкращий дует/колаборація" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"
  • "Найкраще концертне шоу" – MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD
  • "Найкращий електронний хіт" – Go_A – SHUM
  • "Найкращий хіп-хоп хіт" – KALUSH – "Зорі"
  • "Найкращий естрадний хіт" – Ірина Білик – "Не стримуй погляд"
  • "Інший формат" – DAKOOKA
  • "Найкраща пісня до фільму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")
  • "Найкращий менеджмент артиста" – Ірина Монатік (Monatik Corporation)
  • Спецномінація "Музична харизматична пара" – Юлія Саніна і Валерія Бебко (The HARDKISS)

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