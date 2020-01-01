Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019

Підсумовуємо найвизначніші здобутки українців у 2019 році. Цьогоріч про Україну говорили завдяки перемогам у спорті, музиці, кіноіндустрії та змінам у суспільному житті.

Повернення в Україну в'язнів Кремля

7 вересня, між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у РФ співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Запуск Антикорупційного суду

Робота новоствореного Вищого антикорупційного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.

Закон про захист української мови

25 квітня Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон зміцнює позиції державної мови в Україні.

Дар'я Білодід вдруге стала чемпіонкою світу з дзюдо

Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. У серпні в японському Токіо українка відстояла титул чемпіонки світу в категорії до 48 кг.

Вихід на Євро-2020

Команда Шевченка вийшла на Євро-2020 з першого місця у групі. У вирішальному матчі кваліфікації українці у Києві перемогли португальців, яких вів за собою Кріштіану Роналду з рахунком 2:1.

Збірна України U-20 виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу

На молодіжному чемпіонаті світу з футболу для гравців віком до 20 років збірна України стала справжньою сенсацією. Команда Олександра Петракова стала першою в українській історії командою, яка здобула золото чемпіонату світу з футболу.

Ломаченко – головний український боксер 2019 року

Василь Ломаченко здобув третій чемпіонський пояс у легкій вазі. У 2019 році боксер зробив ще один крок до досягнення звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Український фільм "Додому" у довгому списку Оскар

В основі сюжету фільму Додому лежить історія однієї кримськотатарської сім'ї – батька (грає Ахтем Сеітаблаєв) і сина (грає Ремзі Білялов) – які вирушають у Крим, щоб поховати на Батьківщині свого старшого сина та брата. Глядачам чітко не показують, як він загинув, проте з окремих моментів складається цілісна картина й все стає зрозуміло. На тлі їхньої особистої історії глядач бачить ще одну сюжетну лінію – трагедія, життя та проблеми кримських татар після анексії Криму у 2014 році. Режисер – Наріман Алієв.

"Заборонений" – фільм про Василя Стуса

Над фільмуванням картини працював режисер Роман Бровко, а головну роль виконав Дмитро Ярошенко. У центрі сюжету фільму – репресії радянської влади проти українського письменника Василя Стуса. У картині можна побачити відому сцену протесту поету під час прем'єри фільму Параджанова "Тіні забутих предків". Саме тоді Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба засудили політичні репресії й арешти української інтелігенції, а також закликали присутніх приєднатися до них. Головним гаслом акції були слова: "Всі, хто проти терору, встаньте!"

Вистава "1984" на Подолі

У Театрі на Подолі пройшли прем'єрні покази вистави 1984. Це дійство створено за мотивами однієї з найвідоміших антиутопій ХХ століття британського письменника Джорджа Орвелла. Проте постановник режисер Сергій Павлюк обрав не оригінал антиутопії, а написану п'єсу Майкла Джина Саллівана.

До нових перемог у 2020 році!

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