На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
- 9
Підсумовуємо найвизначніші здобутки українців у 2019 році. Цьогоріч про Україну говорили завдяки перемогам у спорті, музиці, кіноіндустрії та змінам у суспільному житті.
Повернення в Україну в'язнів Кремля
7 вересня, між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у РФ співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Запуск Антикорупційного суду
Робота новоствореного Вищого антикорупційного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.
Закон про захист української мови
25 квітня Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон зміцнює позиції державної мови в Україні.
Дар'я Білодід вдруге стала чемпіонкою світу з дзюдо
Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. У серпні в японському Токіо українка відстояла титул чемпіонки світу в категорії до 48 кг.
Вихід на Євро-2020
Команда Шевченка вийшла на Євро-2020 з першого місця у групі. У вирішальному матчі кваліфікації українці у Києві перемогли португальців, яких вів за собою Кріштіану Роналду з рахунком 2:1.
Збірна України U-20 виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу
На молодіжному чемпіонаті світу з футболу для гравців віком до 20 років збірна України стала справжньою сенсацією. Команда Олександра Петракова стала першою в українській історії командою, яка здобула золото чемпіонату світу з футболу.
Ломаченко – головний український боксер 2019 року
Василь Ломаченко здобув третій чемпіонський пояс у легкій вазі. У 2019 році боксер зробив ще один крок до досягнення звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Український фільм "Додому" у довгому списку Оскар
В основі сюжету фільму Додому лежить історія однієї кримськотатарської сім'ї – батька (грає Ахтем Сеітаблаєв) і сина (грає Ремзі Білялов) – які вирушають у Крим, щоб поховати на Батьківщині свого старшого сина та брата. Глядачам чітко не показують, як він загинув, проте з окремих моментів складається цілісна картина й все стає зрозуміло. На тлі їхньої особистої історії глядач бачить ще одну сюжетну лінію – трагедія, життя та проблеми кримських татар після анексії Криму у 2014 році. Режисер – Наріман Алієв.
"Заборонений" – фільм про Василя Стуса
Над фільмуванням картини працював режисер Роман Бровко, а головну роль виконав Дмитро Ярошенко. У центрі сюжету фільму – репресії радянської влади проти українського письменника Василя Стуса. У картині можна побачити відому сцену протесту поету під час прем'єри фільму Параджанова "Тіні забутих предків". Саме тоді Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба засудили політичні репресії й арешти української інтелігенції, а також закликали присутніх приєднатися до них. Головним гаслом акції були слова: "Всі, хто проти терору, встаньте!"
Вистава "1984" на Подолі
У Театрі на Подолі пройшли прем'єрні покази вистави 1984. Це дійство створено за мотивами однієї з найвідоміших антиутопій ХХ століття британського письменника Джорджа Орвелла. Проте постановник режисер Сергій Павлюк обрав не оригінал антиутопії, а написану п'єсу Майкла Джина Саллівана.
До нових перемог у 2020 році!
До теми: Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
18:43Науковці розповіли, чому не варто щодня носити кросівки
-
18:22Чому в Україні хочуть заборонити секонд-хенди
-
18:00Гороскоп на 2 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Tesla Model X порівняли в дрегу з "зарядженим" Lamborghini Urus
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:17Названа точна швидкість зору соколів
-
16:49Розкриті характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro
-
16:12Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
15:44У новорічну ніч Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили важливе оголошення
-
15:15Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу
-
14:47Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році
-
14:25Від якої страви варто відмовитися під час святкування
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
13:43Jaguar протестувала новий спорткар на іграшковому треку Hot Wheels
-
13:18Збірна України зворушливо привітала фанатів з Новим роком: відео
-
12:46IKEA створила меблі для перших колоністів Марса
-
12:17Експерти називають 2020 "роком електромобілів"
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
11:49В єгипетських пірамідах виявили доісторичні емодзі
-
11:16Зваблива Ольга Сумська показала себе в дитинстві
-
10:52Раян Рейнольдс розповів, як позбутися гостей, які засиділися: кумедне відео
-
10:16Лікарі пояснили, у чому користь томатного соку
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:24Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року