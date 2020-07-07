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Перемога, гроші чи мир:про що таємно мріє кожен знак Зодіаку
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Кожна людина має таємні бажання, про які може не розповідати навіть найближчим. Астрологи ж прочинили завісу та назвали найбажаніші мрії кожного знаку Зодіаку.
- Овен. Люди цього знаку марять перемогою. Вони обожнюють бути лідерами у всьому, а також не уявляють свого життя без конкуренції. Тому навіть звичайні справи вони можуть перетворити у змагання, аби вкотре самоствердитись.
І ще: Незламні: три знаки Зодіаку з найсильнішим характером
- Телець. Мало для кого стане таємницею, що Тельці полюбляють дорогі речі та розкіш. Їхні амбіції цілком дозволяють їм досягати вершить у будь-якій кар'єрі, але інколи таке бажання втамувати матеріальний голод змушує їх зовсім забути про бажання інших людей.
- Близнюки. Ось хто справді переймається тим, чи знайде свою ідеальну половинку у цьому світі. До слова, пошуки рідної душі не обмежуються лише романтикою, адже для них дуже важливо мати справді хороше та вірне оточення.
- Рак. Представники цього знаку Зодіаку одержимі сім'єю та добробутом. Вони докладатимуть максимум зусиль, щоб у родині все було чудово і комфортно. Для такої мети не існуватиме жодних перепон.
- Лев. Самовпевненість і рішучість Левів не викликає багато питань, як і те, що вони понад усе хочуть суспільного визнання та слави. Але їм не потрібна ні конкуренція, ні змагання, адже їх бісить, що хтось може навіть спробувати показати себе на рівні з ними.
- Діва. Ось хто таємно мріє, щоб всюди був порядок та дисципліна. Насправді все життя Дів крутиться навколо цього, адже вони дуже цінують лад у справах, думках та помешканні. Якщо ж щось порушує їхній ідеальний світ, то варто готуватись до апокаліпсиса.
- Терези. Люди цього знаку марять прекрасним, а також обожнюють все, що приносить задоволення. Тому і все навколо них має бути красивим, незабутнім та розкішним. Щоправда, інколи це перетворюється у дикий шопінг.
- Скорпіон. Такі люди одержимі владою, вони хочуть домінувати просто у всіх сферах життя. І на свому шляху навіть не побачать перешкод. А вміння маніпулювати людьми лише полегшує цю справу.
- Стрілець. Понад усе Стрільці цінують власну свободу і не збираються з нею прощатись у жодному плані. Навіть сімейні зв'язки та діти не стануть для них на перше місце, адже й тут їхні бажання будуть домінувати.
- Козеріг. Тут все дуже просто: Козероги одержимі лише собою і своїм життям. Їх турбує найбільше лише це, тому вони найбільше бажають щастя собі. До слова, такі люди впевнені, що їхній добробуту дозволить і іншим буде щасливими.
- Водолій. Представники цього знаку цікавляться лише новими враженнями та досвідом. Ця любов гострих та нових відчуттів спонукає Водолія постійно рухатись та виходити з зони комфорту.
- Риби. Мрійливі та таємниці Риби хочуть багато чого, але попри все вони прагнуть відчувати себе потрібними та важливим. Тому вони завжди прийдуть на допомогу навіть у тих випадках, коли це непотрібно.
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Джерело: slovofraza
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