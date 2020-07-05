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Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 6 – 12 липня!
Новий тиждень літа принесе багатьом знака Зодіаку порцію крутих емоцій, а також вражень, але декому доведеться добряче попрацювати. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів починається сонячна смуга у житті, тож всі справи та починання будуть вдаватись. Особливо круті результати принесе творча та нова робота. А для максимальної продуктивності варто зробити для себе плани справ та розклад найближчих днів. Але вже наприкінці тижня ви зможете із полегшенням відпочити та насолоджуватись першими плодами своїх зусиль.
Телець
У Тельців новий тиждень буде сповнений вдалих моментів, але не варто втрачати голову. Зосередьтесь на своїх планах та бажаннях, а тоді вже розпорошуйтесь на не такі важливі справи. Ви можете провести продуктивно час наодинці або ж не менш круто разом з друзями. Чудово було б кудись поїхати, але лише за умови, що вам цього хочеться.
Близнюки
Близнюкам варто підготуватись до того, що попереду у них не найпростіший тиждень. Але не варто одразу засмучуватись, адже пора знайти джерела енергії та гарного настрою, які будуть давати можливість рухатись вперед навіть тоді, коли не дуже хочеться. До того ж, не зайвим буде навчитись більш філософськи ставитись до перешкод і проблем.
Рак
У Раків попереду також активний тиждень, тому важливо навчитись правильно розподіляти свій час, щоб встигати і виконати справи, і повноцінно відпочити. Запам'ятайте, що перевтома точно не робить вас продуктивними. А чудовими способами відпочити будуть фізичні навантаження, медитація, релакс на природі.
Лев
Левам цього тижня доведеться навчитись розставляти пріоритети, а ваше бажання упіймати двох зайців навряд чи принесе успіхи бодай у чомусь. Тому визначте ключові завдання та працюйте лише над ними. Також не варто на когось покладатись, адже тоді на результат доведеться чекати значно довше.
Діва
Дівам цього тижня астрологи рекомендують більше звернути увагу на хобі та затишок вдома. А от з роботою не варто перенапружуватись, адже від цього страждає її якість. Більше турбуйте про себе, а тоді вже беріться за решту справ. Також не варто очікувати, що доля одразу ж принесе вам шалений результат.
Терези
У Терезів новий тиждень липня буде фінансово успішним, адже це чудовий період для самореалізації. Тому докладайте максимум зусиль, щоб отримати не меншу віддачу. Також буде щастити і в стосунках, тому присвятіть вільний час найближчим людям. Життя ще раз підтвердить, що ці дві сфери не варто розділяти.
Скорпіон
Скорпіонам пора навчитись відганяти всі негативні думки, які будуть виникати на початку тижня. Щоб позбутись не найкращих емоцій, можна спрямувати енергію у спорт чи будь-яку фізичну роботу. Не зупиняйтесь та не робіть перерви лише тоді, коли вам стає нудно. Також Скорпіонам радять не робити поспішних висновків, щоб не опинитись у несприятливих умовах.
Стрілець
Стрільців очікує дуже продуктивний та активний тиждень, наприкінці якого вони нарешті отримають шанс повноцінно відпочити. Не панікуйте та не нагнітайте ситуацію, якщо не хочете отримати шквал негативу від оточення. Пора навчитись контролювати свої емоції та шукати у всьому щось хороше.
Козеріг
У Козерогів новий літній тиждень відзначиться покращеннями у любовній сфері. Вам варто навчитись пробачати людям, а також не боятись нових знайомств та проявів романтики. У другій половині тижня потрібно краще обдумувати свої дії та слова, адже вони можуть принести далеко не той результат, на який ви очікуєте.
Водолій
У Водоліїв стартує такий період у житті, коли важко забувати про ризики та будь-які необдумані рішення. Ви вже дорослі, тож пора дослухатись не лише до інтуїції, а й до логіки. Також не варто сприймати будь-який негатив надто близько до серця, адже життя не ідеальне. Звертайте увагу на позитивне і отримаєте більше, аніж потрібне.
Риби
Рибам пора навести лад у своєму житті, починаючи з домівки і закінчуючи своїми думками. Якщо ви це зробите, то нарешті отримаєте бажане. Дослухайтесь до себе, а також не переймайтесь через якісь помилки. Більше сміливості та порядку вам не завадить.
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