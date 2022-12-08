Переговорна стала дитячою: як SoftServe евакуював 4000 працівників через війну

Розмови про повномасштабне вторгнення окупантів в Україну велись до 24 лютого, але небагато людей готувались до такої ситуації. Українська ІТ-компанія SoftServe до початку війни створила приблизний план дій, що дозволило їм оперативно евакуювати тисячі працівників з гарячих точок.

Чимало хто не вірив у те, що росія почне повномасштабну війну, атакувавши українські міста. Тож підготовка компанії SoftServe, на жаль, була не марною. Було створено команду екстреного реагування та гарячу лінію, тож це неабияк допомогло 4 тисячам працівників з родинами, які опинились на лінії фронту. Про евакуацію за кілька тижнів та перетворення львівського офісу у своєрідний центр допомоги розповіла менеджерка SoftServe в Україні Анастасія Фролова в рамках проєкту "СВОЇ" 24 каналу

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Початок війни змусив компанію швидко запустити всі алгоритми, напрацьовані раніше.

У кожному місті, де в нас був офіс, була своя локальна emergency response команда. Спершу ми зібрали ці команди й скерували їх на те, що для нас основний пріоритет – безпека наших працівників. Ми сфокусували всі сили, щоб допомогти релокуватися тим, хто перебував у небезпечних зонах. На той момент це були: Київ, Харків, Дніпро, працівники із Запорізької області, – ділиться Анастасія Фролова.

Команда розуміла, що всі плануватимуть їхати у бік Львова, що створювало неймовірне навантаження. Тому плани про розподіл працівників у різні міста на заході країни були актуальними. Тож більшість з евакуйованих тепер працюють в офісах у Чернівцях, у Рівному та в Івано-Франківську.

Тим часом у перші дні війни львівський офіс переформатували, щоб приймати людей з інших міст.

Ми звільнили досить багато простору для того, аби люди могли розміститися. У нас були пледи, спальники, кухня з великими-великими баняками, де люди могли перекусити. У нас були команди, які чергували 24/7. Знаєте, в офісі постійно бігали якісь собаки, коти. Окрему кімнату – нашу колись переговорну – ми зробили дитячою, – розповідає менеджерка.

Вона наголошує, що варто бути готовими до різних обставин. І працювати над потенційними ризиками, які важко або неможливо передбачати, необхідно, хоч і дуже складно.

Готуватися, якщо є загроза, потрібно до всього. І від ступеня підготовки залежить те, наскільки швидко і якісно ви зможете зреагувати на ситуацію. Люди прекрасні, люди чудові, їх треба залучати. І вони реально створюють якісь неможливі, нереальні речі, – наголошують у SoftServe.

За короткий час вдалося евакуювати майже 4000 працівників / Фото надані 24 каналу

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