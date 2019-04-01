Перед анонсом: у мережу злили технічні характеристики Nokia 6.2

Бренд Nokia уже оголосив дату презентації нового смартфона під назвою Nokia 6.2 (X71), однак технічні характеристики пристрою досі залишалися невідомі. Тепер же сайт Geekbench опублікував результати тестування майбутнього апарата.

Згідно з базою даних бенчмарку, апарат побудований на базі процесора Snapdragon 660, а не Snapdragon 710, як передбачалося раніше. Не виключено, що мова йде про модифікацію для тайванського ринку, натомість глобальна версія отримає зазначений вище чип. Об'єм оперативної пам'яті майбутньої новинки під управлінням Android 9.0 Pie становить 6 ГБ.

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За наявною інформацією, Nokia X71 отримає потрійну основну камеру (включаючи основний датчик на 48 Мп і надширококутний з кутом огляду 120°), а також отвір в екрані для фронтальної камери.

Версія під назвою Nokia 6.2 для міжнародного ринку дебютує з основною камерою, що складається з двох сенсорів. Діагональ дисплея смартфона у будь-який з конфігурацій складе 6,22 дюйма.

Презентація Nokia X71 відбудеться в Тайвані 2 квітня.

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