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Паштет з курячої печінки: як приготувати смачнющу закуску

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Курячий паштет - фото 1
Курячий паштет / eda.show

Ніжний і неймовірно смачний паштет з курячої печінки, приготований в домашніх умовах – на сніданок, на перекус, в обід або на вечерю!

Нам знадобиться:

  • Куряча печінка 1 кг
  • Цибуля 3 шт.
  • Вершкове масло 100 г
  • Рослинна олія 3 столові ложки
  • Вершки 400 мл
  • Молоко 500 мл
  • Сіль
  • Мелений чорний перець

Як приготувати смачний домашній паштет:

  1. Печінку промити холодною водою і очистити від жилок. Промите перекласти в миску, залити молоком і залишити на годину: воно витягне з продукту все, що накопичила шкідливого курка за своє життя.
  2. Цибулю нарізати півкільцями. Розігріти в пательні на середньому вогні рослинну олію, додати третину вершкового масла. Засипати цибулю. Обсмажити до м'якості.
  3. Печінку промити від молока. Додати до цибулі. Обсмажувати хвилин двадцять-тридцять на середньому вогні, регулярно помішуючи.
  4. Потім зменшити вогонь і влити вершки: вони мають практично повністю покрити вміст сковороди. Випарити вершки наполовину: на це піде хвилин п'ятнадцять. Тільки після цього посолити і поперчити. Вимкнути вогонь і дати охолонути.
  5. Перемолоти цибульково-печінково-вершкову суміш у блендері, додавши вершкове масло. Перекласти паштет в зручну ємність, найкраще в глиняний горщик, і залишити в холодильнику на ніч.
Паштет з курячої печінки: як приготувати смачнющу закуску - фото 436466

Це смачно: Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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