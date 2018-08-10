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Учені розповіли, як правильно вибирати спідню білизну чоловікам

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Яку спідню білизну краще вибирати чоловікам - фото 1
Яку спідню білизну краще вибирати чоловікам

Якщо ви любите плавки – у нас для вас не вельми хороші новини. На думку науковців, сімейні труси або боксери – ідеальний вид спідньої білизни, які чудово впливають на сексуальний потяг.

Експерти стверджують, що від вибору спідньої білизни може залежати якість сперматозоїдів. А точніше – показники їхньої рухливості, а також загальна кількість.

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Учені з Гарвардського університету визначили, що концентрація та якість сперматозоїдів вища в чоловіків, котрі носять вільні труси. Чим більш рухливі сперматозоїди, тим швидше вони рухаються, а отже – вищий шанс запліднення.

Сперматозоїди виробляються практично протягом усього свідомого життя чоловіків, але їх продукування уповільнюється, а якість суттєво знижується приблизно після 70 років.

Вільна спідня білизна позитивно впливає на сексуальне життя - фото 269235
Вільна спідня білизна позитивно впливає на сексуальне життя

Установлено, що температура в області статевого члена повинна бути трішки нижчою, ніж середня температура тіла. Однак, якщо чоловіки носять тісні труси, то й температура зростає, а це негативно впливає на якість сперматозоїдів.

Тому, якщо ви плануєте дітей – задумайтесь над носінням вільної спідньої білизни.

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Джерело: NPR
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