Парламентські вибори 2019: оголошено результати голосування закордоном

Стало відомо, хто лідирує на позачергових парламентських виборах на закордонних дільницях. У ЦВК вже опрацювали 100% електронних протоколів, і результати відчутно відрізняються від даних по Україні.

На офіційному сайті ЦВК оприлюднили результати протоколів голосування на виборчих дільницях закордоном. Лідером виборів серед українців в інших країнах стала партія "Європейська солідарність", які зібрала 29,55% всіх голосів. На другому місці опинилась "Слуга народу" – 28,13%, а замикає трійку лідерів "Голос" із результатом у 19,67%.

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У першій десятці також опинились партія Шарія, ВО "Свобода", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Громадянська позиція", а також "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі".

Відзначимо, що результати Національного екзитполу вказують на те, що у Раду пройдуть 5 політичних партій, а саме "Слуга народу" з 42,2% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" з 11,4%, "Європейська солідарність" з 8,8%, Батьківщина 7,4%, а також "Голос" з 6,5%. Решта партій не зуміли перетнути бар'єр у 5%.

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