"Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона": дивіться трейлер мультфільму про легендарного По

У мережі оприлюднили перший україномовний трейлер до мультфільму "Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона" від Netflix. Дивіться трейлер анімації та дізнайтеся, що чекає на глядачів!

Прем'єра мультфільму "Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона" відбудеться 14 липня на Netflix.

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Це нова частина історії про легендарного воїна По. На цей раз він вирушає разом з англійською лицаркою в довгу подорож із метою знайти магічну зброю, повернути свою славу та врятувати світ!

"Коли з'являється загадкова пара тхорів із наміром заволодіти могутньою зброєю, то панді По доводиться покинути дім і вирушити в навколосвітню подорож задля спокути й правосуддя. Для цього він співпрацюватиме із серйозною англійською лицаркою на прізвисько Мандрівне Лезо. Разом ця пара вкрай різних воїнів вирушає в епічну пригоду, аби знайти магічну зброю першими й урятувати світ від знищення", – йдеться в описі до мультфільму.

Дивіться офіційний трейлер українською до мультфільму "Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона":

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