Кіт у чоботях 2: Останнє бажання: дивіться трейлер історії про легендарного пухнастика

Студія Universal Pictures представляє нову частину історії про кота у чоботях. Дивіться трейлер та дізнайтеся, що глядачі побачать у новій анімаційній пригоді від DreamWorks Animation!

Кіт у чоботях повертається на екрани! Режисер Джоел Кроуфорд, який працював над мультфільмом "Сімейка Крудсів: Нова ера", тепер представить глядачам нову пригоду легендарного пухнастого розбишаку та авантюриста, володаря неймовірно милого погляду.

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Старт показів в Україні – 22 грудня 2022 року.

"Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний Кіт у чоботях повертається. Його візитна картка – неймовірно милий погляд, найкраща зброя – вбивча харизма, а про чоботи та капелюх ходять легенди! Цього разу, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод", – йдеться в описі до трейлеру.

Дивіться офіційний трейлер українською до мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання":

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