Panasonic розробила пристрій для усунення запахів від взуття

Компанія Panasonic розробила пристрій MS-D100 для усунення запахів від взуття. Його збираються продавати в Японії, де неприємний запах тіла засуджується суспільством.

Для роботи пристрою необхідно закріпити його у взутті зверху і залишити в такому положенні на 5 або 7 годин залежно від обраного режиму. MS-D100 випускає в взуття іонізовані частинки повітря, які проникають крізь матеріал і прибирають запах.

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За словами Panasonic, довгий режим призначений для тих, хто особливо стурбований запахом. Пристрій з'явиться в Японії 20 вересня, проте його ціна поки невідома.

Пристрій необхідно закріпити на взутті зверху

Це не перший продукт Panasonic, спрямований на усунення неприємного запаху. Влітку 2017 року компанія випустила вішалку-дезодорант для одягу, яка працює за схожим з MS-D100 принципом.

Неприємний запах тіла – явище, яке засуджують в Японії. У країні навіть з'явився термін "sumeru harasumento" (smell harassment), що означає "домагання запахом". 2 липня 2018 року одна з місцевих компаній випустила окремий пристрій для оцінки рівня неприємного запаху.

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