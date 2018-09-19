Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ

19 вересня увесь світ відзначає День смайлика, адже саме в цю дату наші улюблені емодзі святкують свій день народження! З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ "переклало" популярні смайли українською – дивіться цікаве відео!

Так-так, саме 19 вересня 1982 року – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати для позначення "усміхненого обличчя" в тексті три символи поспіль – двокрапку, дефіс і дужку. Це було серйозним поповненням електронного лексикону.

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За час свого існування сімейство смайликів поповнилося, і тепер ми чи не кожну свою емоцію можемо передати кумедним чи не дуже обличчям. Радіо МАКСИМУМ підібрало українські відгуки до популярних смайлів, зацініть!

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