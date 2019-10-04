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Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож

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Ранок у Карпатах - фото 1
Ранок у Карпатах / Руслан Трач

Прикарпатський фотограф Руслан Трач поділився світлинами ранкових Карпат. Світанок у горах зачарує вас – насолоджуйтесь неймовірними фото!

Приголомшливі знімки Руслан Трач розмістив на своїй сторінці у Facebook. Фото були зроблені на світанку в Карпатах, а саме – у Верховині. На світлинах можна побачити, як сходить сонце, а гори ще оповиті туманом. При цьому небо переливається блакитно-рожевими кольорами.

"Кольори народження", – підписав знімки ранкових гір автор.

Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359430
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359428
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359429
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359433
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359426
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359434

Не менш чарівним є осінній ранок на горі Піп Іван (одна з найвищих вершин українських Карпат із висотою 2020,5 м). Відповідні фото показав рятувальник Василь Фіцак:

Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359436
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359437
Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож - фото 359435

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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