Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож

Прикарпатський фотограф Руслан Трач поділився світлинами ранкових Карпат. Світанок у горах зачарує вас – насолоджуйтесь неймовірними фото!

Приголомшливі знімки Руслан Трач розмістив на своїй сторінці у Facebook. Фото були зроблені на світанку в Карпатах, а саме – у Верховині. На світлинах можна побачити, як сходить сонце, а гори ще оповиті туманом. При цьому небо переливається блакитно-рожевими кольорами.

"Кольори народження", – підписав знімки ранкових гір автор.

Не менш чарівним є осінній ранок на горі Піп Іван (одна з найвищих вершин українських Карпат із висотою 2020,5 м). Відповідні фото показав рятувальник Василь Фіцак:

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