Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у січні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у січні 2023

Цикорій

Савойська капуста

Червона капуста

Брюссельська капуста

Білокачанна капуста

Цибуля шалот

Цибуля порей

Ріпа

Артишок

Пастернак

Гливи

Сезонні фрукти та ягоди у січні

Грейпфрути

Лимони

Апельсини

Мандарини

Груші

Айва

Хурма

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