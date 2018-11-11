Ось що не варто робити відразу після сну

Частина людей вважає за краще застеляти ліжко відразу ж після підйому, а інша – не поспішає приводити його в порядок, що нерідко викликає обурення серед інших членів сім'ї.

Британські представники науки в області медицини вважають, що заправляти своє ліжко відразу після підйому шкідливо для здоров'я. На думку експертів, постіль повинна провітритися.

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Сплячі люди у своїх ліжках створюють ідеальний мікроклімат для проживання та розмноження патогенів, зокрема кліщів.

Відразу ж після сну в ліжку досить тепло і трохи волого, особливо, якщо людина сильно пітніє (під час хвороби, влітку, в опалювальний сезон). Шкідливі мікроорганізми, які відчувають себе добре в таких умовах, можуть стати причиною появи алергічних реакцій, бронхіальної астми, висипу на шкірі. Також зростає ризик появи інфекційних захворювань очей.

Ніколи не заправляйте ліжко зранку / Gaiam

Щоб ліжко не було розсадником бактерій, потрібно після пробудження зняти з нього ковдру і добре провітрити спальню не менше десяти – п'ятнадцяти хвилин.

Також потрібно міняти білизну щотижня та періодично пилососити м'яку оббивку ліжка. Ковдра, покривало та подушки слід прати щонайменше кілька разів на рік.

У ліжку люди виявляються уразливими до патогенних мікроорганізмів, які люблять вологу та тепло. Щоб не завдати здоров'ю шкоду, ліжко потрібно регулярно провітрювати та дотримуватися заходів гігієни, які рекомендують британські лікарі.

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