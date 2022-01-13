Орландо Блум святкує 45-річчя! Вгадай фільм з актором за фото

13 січня відомий кіноактор Орландо Блум святкує день народження: йому виповнюється 45 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Орландо Блумом за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Орландо Блумом, який стає лише популярнішим із кожною новою стрічкою. Його герої підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони глядачів, проте він зіграв у понад 35 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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