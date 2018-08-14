Опубліковані фотографії нового родстера BMW Z4

Зовнішність родстера BMW Z4 третього покоління розкрили до офіційного дебюту. Аматорські знімки передсерійної машини опубліковані на сайті.

За фотографіями видно, наскільки серійна машина з заводським індексом G29 буде близькою до торішнього концепт-кару BMW Concept Z4. Збережені і характерні "двоповерхові" фари, і фігурні отвори в боковинах за передніми колесами.

І ще: Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою

На місці залишилися також округлі обводи задка з вузькими витягнутими ліхтарями і аеродинамічним припливом на кришці багажника.

Найзначніші відмінності - це помітний стик капота і переднього бампера між фарами. Зникли поздовжні отвори в капот. Також трохи менш рельєфною стала форма переднього бампера.

Опубліковані фотографії нового родстера BMW Z4 / motor

Інші відмінності, швидше за все, пояснюються комплектацією машини: на фото потрапила топ-версія Z4 M40i, і у неї глянцево-чорні "ніздрі" без будь-яких слідів хрому. Ця модифікація отримає шестициліндровий турбомотор об'ємом три літри потужністю від 340 до 360 кінських сил.

Очікується, що офіційний дебют родстера BMW Z4 третього покоління відбудеться в останніх числах серпня, на Конкурсі елегантності в Пеббл-Біч (Каліфорнія). Хоча не можна виключати, що дебют відкладуть до жовтневого автосалону в Парижі.

Опубліковані фотографії нового родстера BMW Z4 / motor

На одній платформі з новим BMW Z4 побудований спорткар Toyota Supra. Задньопривідне купе оснастять рядною трилітровою "турбошісткою", коробка передач буде роботизованою з двома зчепленнями. Наживо японський спорткар показали на Фестивалі швидкості в Гудвуді: купе навіть брало участь в заїздах по імпровізованій гоночній трасі. Але як слід розглянути зовнішність було неможливо через камуфляж. Продажі купе почнуться в першій половині 2019 року.

Опубліковані фотографії нового родстера BMW Z4 / motor

Читайте також: Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося