Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental

У липні Opel анонсував новий концепт-кар, покликаний продемонструвати дизайн наступних поколінь фірмових моделей.

Прем'єра ж прототипу відбулася зараз – концепт-кар назвали Opel GT X Experimental.

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Автомобіль побудований на легкій платформі та відрізняється досить компактними розмірами – в довжину трохи більше 4 метрів. При цьому машина оснащена електричною силовою установкою з літій-іонною батареєю наступного покоління на 50 кВт/год з індукційною зарядкою.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Концепт-кар оснащений системою автопілота класу Level 3, який дозволяє відволікатися від керування, але в разі екстреної ситуації вимагає контролю з боку водія.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Крім нових технологій прототип демонструє фірмовий стиль майбутніх моделей Opel. Фари та ліхтарі стали частиною концепції Opel Compass, яка визначає більшу частину дизайну автомобіля.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Інтер'єр теж виконаний у тому ж мінімалістичному ключі, що і кузов. Концепція називається "візуальна і цифрова детоксикація", що має на увазі великий панорамний дах і єдиний екран для панелі приладів та інших органів управління. Два невеликих монітори замінюють дзеркала заднього виду – на них відображається картинка з зовнішніх камер.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Глава Opel Міхаель Лохшеллер заявив, що концепт-кар дозволить пожвавити цінності марки – "німецький, доступний, захоплюючий" – в нових моделях бренду. Ну і крім того свіжий дизайн Opel повинен ще більше посилити візуальну ідентичність автомобілів.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

Як це буде виглядати – стане відомо в середині 2020-х, коли на ринок повинні вийти прем'єри Opel, виконаний вже в стилі Opel GT X Experimental.

Opel розсекретив новий концепт-кар GT X Experimental / motor1

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