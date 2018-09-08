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OnePlus назвала дату загадкового анонсу
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Компанія OnePlus опублікувала в соціальній мережі Weibo вельми незвичайний тизер, який натякає на анонс прийдешньої новинки.
Згідно з попередніми даними, мова може йти про наступний смартфон виробника. Правда, фанатам доведеться запастися чималим терпінням.
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На зображенні показаний OnePlus 6 з відкритим додатком календаря і зазначеною датою – 15 січня 2019 року. В описі заходу йдеться, що в цей день стартує новий семестр. Що саме готує компанія – невідомо.
Деякі користувачі вважають, що 15 січня OnePlus представить свій перший смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління. Це припущення може бути близьким до істини, адже OPPO, що належить разом з OnePlus і Vivo корпорації BBK, недавно заявила про намір однією з перших випустити на ринок 5G-смартфон.
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