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Оля Полякова повторила образ Кім Кардашян: занадто сексуально

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / bigmir

Популярна співачка Оля Полякова потішила шанувальників новим постом. Суперблондинка стала головною героїнею грудневого номера журналу Караван історій.

"Отримую задоволення від усього, що зі мною відбувається. Від простих речей і роботи, від сім'ї і дітей, від подорожей і їжі. Чого й вам бажаю! Для натхнення і насолоди: новий грудневий номер Караван історій", – написала Оля.

І ще: Оля Полякова збудила мережу відвертим образом: сексуальне фото

На обкладинці глянцю артистка відображена в яскравому міні-платті з латексу. Наряд Полякової, як виявилося, від улюбленого бренду Кім Кардашян Atsuko Kudo. Ця марка спеціалізується на одягу з латексу.

Для фотосесії Оля вбралася в розкльошені міні-спідницю червоного кольору і топ в колір оригінального дизайну. Вартість такого топа – 245,83 фунта стерлінгів (приблизно 7 600 гривень), а ціна спідниці – 125 фунтів стерлінгів (приблизно 3 800 гривень). Таким чином, вартість комплекту складає 11 400 гривень.

Оля Полякова повторила образ Кім Кардашян: занадто сексуально - фото 370974

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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