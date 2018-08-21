Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Ольга Харлан показала спокусливе фото в купальнику з незвичного ракурсу

  • 134
Ольга Харлан насолоджується відпочинком - фото 1
Ольга Харлан насолоджується відпочинком

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан показала спокусливі фото з відпочинку в Хорватії, на який вона вирушила після напруженого сезону. Зацініть, тут спекотно!

У 2018 році Ольга Харлан виграла Кубок світу, але не зуміла захистити звання чемпіонки світу. Щоб набратися сил на наступний сезон та повернути свій титул, спортсменка вирішила гарненько відпочити. Для цього вона вирушила в сонячну Хорватію.

Дівчина тижня: Спокуслива українська телеведуча та фітнес-модель Coolbaba (18+)

Харлан встигає як відпочивати, так і тішити фанів спекотними кадрами. "Насолоджуюся моментом, насолоджуюся життям", – підписала нове фото спортсменка.

А ось так Харлан розважалася у Києві:

Читайте також: Світоліна похизувалася знімком у спокусливому купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт