Ольга Харлан показала спокусливе фото в купальнику з незвичного ракурсу

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан показала спокусливі фото з відпочинку в Хорватії, на який вона вирушила після напруженого сезону. Зацініть, тут спекотно!

У 2018 році Ольга Харлан виграла Кубок світу, але не зуміла захистити звання чемпіонки світу. Щоб набратися сил на наступний сезон та повернути свій титул, спортсменка вирішила гарненько відпочити. Для цього вона вирушила в сонячну Хорватію.

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Харлан встигає як відпочивати, так і тішити фанів спекотними кадрами. "Насолоджуюся моментом, насолоджуюся життям", – підписала нове фото спортсменка.

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan) 21 Сер 2018 р. о 2:22 PDT

А ось так Харлан розважалася у Києві:

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan) 2 Сер 2018 р. о 3:41 PDT

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