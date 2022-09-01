Олена Зеленська привітала українських школярів та вчителів з 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, в Україні стартував новий навчальний рік в умовах війни. Перша леді Олена Зеленська звернулася до школярів та привітала юних українців з Днем знань.

Так, Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram відеозвернення, у якому чуттєво привітала всіх причетних з Днем знань. Перша леді наголосила, що це свято є важливим для всіх українців, оскільки 1 вересня могло б і не бути.

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Коли діти навчаються, наша країна перемагає. Вона сильніша за знання та мрії. Я вітаю всіх нас з початком нового навчального року. Не лише дітей, батьків та педагогів. Це свято важливе для всіх українців, адже українського Першого дзвоника могло б не бути. Української школи, в якій вивчають Лесю та Франка. Уроки рідної мови та рідного краю. Могло не бути історії України. Принаймні так нам загрожували у лютому. А сьогодні ми відзначаємо українське 1 Вересня, – сказала Олена Зеленська.

Крім цього, дружина президента України подякувала нашим захисникам, завдяки яким – нехай у частині шкіл – цей дзвінок прозвучить наживо. Також висловила подяку вчителям, які ведуть уроки онлайн та в укриттях.

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