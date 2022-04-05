Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ

Про війну в Україні з'являється все більше треків. На цей раз героїзм наших бійців оспівав лідер гурту ВВ Олег Скрипка у своїй новій пісні "Героям слава".

Так, співак Олег Скрипка презентував на своєму YouTube-каналі пісню-кричалку "Героям слава", яку присвятив українським героям, які так мужньо протистоять російським загарбникам.

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Ролик, знятий в укритті, починається з сирен, звук яких уже добре знайомий кожному з нас. Сиренами почався й ранок 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. У кліпі знялася вся родина Олега Скрипки. У кадрі постала дружина та діти, які живуть у бомбосховищі, а також українські бійці.

"Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці – україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога на всіх фронтах! Та наближаєте той час, як світ очиститься від цього хибного протуберанця історії. Вуаля, на ваше озброєння пісенька-кричалка. Слава Україні! Героям слава! Російський корабель ... Гасла – відомі усьому світу, а нам уже рідні. Тому будемо незламними духом і безупинно спрямовуємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують. Перемога за нами", – написав артист у підписі до відео.

Олег Скрипка — Героям слава: дивіться надихаючий кліп онлайн

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