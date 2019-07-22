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Оладки з сиром і ковбасою на молоці: ідеальний сніданок

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Як приготувати сирні оладки з ковбасою на молоці - фото 1
Як приготувати сирні оладки з ковбасою на молоці / YouTube

Якщо у вас немає часу на приготування сніданку, то цей рецепт сирних оладок на молоці з ковбасою вам точно знадобиться!

Інгредієнти:

  • 2 курячих яйця
  • 0,5 склянки молока
  • 200 г сиру твердих сортів
  • 200 г ковбаси
  • 200 г помідорів
  • 150-250 г борошна
  • Кріп за бажанням
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
  • Рослинна олія
Оладки з ковбасою - фото 342703
Оладки з ковбасою

Як приготувати сирні оладки з ковбасою на молоці:

  1. У глибоку миску розбиваємо 2 яйця і збиваємо вінчиком. Додаємо 0,5 склянки молока і все добре перемішуємо, солимо.
  2. Ковбасу нарізаємо кубиками і відправляємо в миску до яєць. Сир натираємо на крупній тертці і теж висипаємо в миску. Ріжемо помідори невеликими шматочками і додаємо до решти продуктів в миску. Так само додаємо дрібно нарізану зелень.
  3. Додаємо в миску борошно частинами: тісто має вийти середньої густини. Солимо і перчимо.
  4. На розігріту у пательні олію викладаємо столовою ложкою порції тіста і смажимо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору.

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