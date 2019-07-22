Оладки з сиром і ковбасою на молоці: ідеальний сніданок

Як приготувати сирні оладки з ковбасою на молоці / YouTube

Якщо у вас немає часу на приготування сніданку, то цей рецепт сирних оладок на молоці з ковбасою вам точно знадобиться!

Інгредієнти:

2 курячих яйця

0,5 склянки молока

200 г сиру твердих сортів

200 г ковбаси

200 г помідорів

150-250 г борошна

Кріп за бажанням

Сіль за смаком

Перець за смаком

Рослинна олія

Оладки з ковбасою

Як приготувати сирні оладки з ковбасою на молоці:

У глибоку миску розбиваємо 2 яйця і збиваємо вінчиком. Додаємо 0,5 склянки молока і все добре перемішуємо, солимо. Ковбасу нарізаємо кубиками і відправляємо в миску до яєць. Сир натираємо на крупній тертці і теж висипаємо в миску. Ріжемо помідори невеликими шматочками і додаємо до решти продуктів в миску. Так само додаємо дрібно нарізану зелень. Додаємо в миску борошно частинами: тісто має вийти середньої густини. Солимо і перчимо. На розігріту у пательні олію викладаємо столовою ложкою порції тіста і смажимо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору.

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